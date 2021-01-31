37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek

Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 31 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ankara Sıhhiye ve Beytepe'de yerleri belirtilen baz istasyonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama işi yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale günü ve saatine kadar hazır etmeleri gereken belgeler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz