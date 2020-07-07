4 aylık TYP’ler başlayacak

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından, il genelinde çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacak.

6 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan protokollere istinaden 12 kişi, 4 ay süreyle istihdam edilecek. Program 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp, 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

Programın konusu Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı yerlerde çevre düzenlemesi, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması faaliyetleri olup, katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek. Finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacak.

Başvurular; 7-11 Temmuz 2020 tarih aralığında alınacak. Katılımcılar, geçerli başvurular içerisinden liste yöntemiyle belirlenecek. Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyenlerin 11 Temmuz 2020 Cumartesi gününe kadar (Cumartesi Dahil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden saat 24.00’e kadar) iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler ?İş arayan ? Toplum Yararına Programlar?TYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekecek. İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden program başvuruları alınmayacak.

Ayrıca, on iki ay içerisinde TYP’den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabilecek.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecek.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilecek.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamayacak.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecek. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 20:18