4 büfe, 1 kafe ihale ediliyor



Millet Bahçesi içerisinde Hıdırlık mevkiinde kalan 4 büfe ve kafeterya yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

'Millet Bahçemizin Hıdırlık bölgesinde kalan 4 büfemizi oldukça düşük bir rakamla ihaleye çıkartıyoruz' diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şartları sağlayan tüm hemşehrilerimiz ihalemize girebilir. İhale çıkarttığımız 4 büfemizi de farklı iş kolları olarak değerlendirdik. 4 büfemiz Simitçi, Büfe-Bakkaliye Ürünleri, Hediyelik Eşya Satış Büfesi ve Çiçek Satış Büfesi olarak kiraya verilecek. Büfelerimiz için ihale bedelini yıllık 1000 TL gibi düşük bir bedel olarak belirledik. Büfelerin hemen yanında bulunan kafeteryayı ise yine düşük bir bedelle yıllık 10 bin TL olarak ihaleye çıkartıyoruz. Bedelleri düşük tutmamızdaki amaç şartnameyi yerine getirebilecek olan tüm hemşehrilerimizin ihaleye girmesi. İhaleyi 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonumuzda Encümen huzurunda gerçekleştireceğiz. İhaleye girmek isteyenler ihale şartnamesini belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler” ifadelerini kullandı.

