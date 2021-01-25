4 il hızlı trene kavuştu

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) performans testlerine başladı. Test sürüşü için tren bugün sabah 08.00'de Ankara Garı'ndan hareket etti.

Testleri yapacak YHT ile Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, YHT setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek.Ankara'dan saat 08.00'de hareket eden YHT'nin Sivas'a test çalışmalarını yaparak ulaşması planlanıyor.

Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve 'ETCS Seviye 1' testleriyle devam edilecek. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, hat işletmeye alınacak. Ankara-Sivas arasındaki 393 kilometrelik projenin tamamlanmasının ardından iki şehir arasındaki 12 saatlik ulaşım süresinin 2 saate inecek.Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri, Kayaş-Yerköy arası 151 kilometre ve Yerköy-Sivas arası da 242 kilometre olmak üzere, iki etap halinde ve toplam 393 km olarak inşa ediliyor.

Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon vatandaşlara hizmet verecek.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 10:52