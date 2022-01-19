4 ilde devam eden projeler ele alındı

FATİH BATTAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Ocak Ayı Toplantısı Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında ve ev sahipliğinde yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Amasya il Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan,Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik,Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle ve OKA temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan OKA Başkanı Vali Dr. Ozan Balcı, Kalkınma Ajansının Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illeri için ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanında önemli işler yaptığını belirterek “Memleketimizin, milletimizin ve bölgemizin imarı, ihyası, huzuru ve refahı için güzel işler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, şunları kaydetti;

“Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2022 yılı Ocakayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Tokat’ta bir aradayız. Yönetim Kurulu toplantımızda tekrar bir arada olabilmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 2022 yılı itibarıyla Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiş olmam vesilesiyle bir kere daha ülkemizde de yatırımlar, çalışma hayatı ve üretimin sürekliliği konusunda yeniden normalleşme ve atağa kalkma dönemi olan 2021 yılında OKA Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüş olan Samsun Valimiz Sayın Doç. Dr. ZülkifDağlı’ya bir kere daha teşekkür ederim. İnşallah, 2022 yılında da bütün Yönetim Kurulu üyelerimizle işbirliği ve istişare içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde kaynakların hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusunda çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Ülkemiz ve bölge illerimizin pandemi sonrasında ekonomik ve sosyal hayatta geçmekte olduğu dönüşüm sürecinde; devam eden projelerin belirli bir bütçe disiplini içerisinde planlanan zaman diliminde ve beklenen sonuçlar elde edilmiş olarak tamamlanması noktasında gerek Ajans gerekse de proje yararlanıcısı olan kurum ve kuruluşlarımız yoğun gayret sarf ediyor. OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler, ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamak, bulunduğu konumdan daha ileri noktalara taşınması için her düzeyde sıkı çalışmalar yaparak kurumlarımıza ve kuruluşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz.Kalkınma Ajansımız bugüne kadar olduğu gibi artan bir ivme ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde başta Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere yatırım alanlarının etkin tanıtımı ve işletmelerin uluslararası pazarlara girişi noktasında teknik destek sağlanması amacıyla faaliyet ve desteklere yoğunlaşacaktır. Bugünkü toplantımızda Ajansın, devam eden proje uygulamaları ile ilgili görüşmeler yapıp Ajans kaynaklarının doğru yatırım ve faaliyetlere yönlendirilmesi için gündem maddelerini ele alacağız. Şehrimizde ağırlamaktan şeref duyduğum Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor ve toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.”