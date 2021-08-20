4 katlı binada korku dolu anlar!

FATİH BATTAR
Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 14. Sokak’ta bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binanın çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatıdan alevlerin yükselmesiyle bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında 4 katlı binanın çatısı hasar görürken, ölen yada yaralananın olmaması sevindirdi.
Yangının nedeni çıktığı henüz belirlenemezken, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021, 17:51