4 saatlik iznin tadını çıkardılar!

FATİH BATTAR

3 Nisan’dan bu yana sokağa çıkamayan çocuklar aileleriyle birlikte parklara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evde kalan çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 saatlik izin açıklamasının ardından bugün kendini sokağa attı. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılan çocuklar, parklara alkın etti. Havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar, parklarda bisiklet sürdü, koştu ve aileleriyle çeşitli oyunlar oynadı.

Kent genelinde parklar, bisiklet parkuru ve sokaklara çıkan çocuklar, 4 saatlik izin sürelerini bisiklet sürerek ve top oynayarak geçirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da parkta oynayan çocuklar ve aileleri ile birlikte sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilen Aşgın, oyuncak hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 14:44