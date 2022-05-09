40 yıl sonra yağmur duasında buluştular

EROL TAŞKAN

Sungurlu ve Çankırı’da bulunan Taybıl akraba topluluğuna ait 32 köy arasında birlik ve beraberliği sağlamak üzere yola çıkan Çorum Taybıllılar Derneği, hedeflediği birlikteliği her geçen gün büyütmeye devam ediyor.

Mehmet Ali Çiftliği Köyü’nde 1982 yılından beri ilk kez düzenlenen yağmur duası ile bir araya gelen dernek üyeleri, hem özlem giderdi hem de birliktelik harcını dualarla mühürledi.

Taybıllılar’ın birlikteliği her geçen gün büyüyor

Çorum Taybıllılar Derneği Başkanı İsmail Kuluk, 2020 yılında kurdukları dernek aracılığı ile Çorum’da Taybıl akrabalığına bağlı 6 köyün birlikteliğini sağladıklarını ve her geçen gün bu birlikteliğin artarak devam ettiğini belirterek, “Yoğun yaşam telaşı ile birbirlerine uzak kalan ve hatta unutma seviyesine gelen insanların yeniden buluşup hasret gidermesini, yardımlaşıp birbirlerine güç ve huzur katmasını hedef alarak çıktığımız yolda, sayısız gönül köprüleri kurduk. İnsanlarımız çok büyük bir ailenin parçası olduğunu daha iyi anladı. Bu tarif edilmez mutluluklara ve iyiliklere kapı açıyor. 1982’den beri yağmur duası düzenlenemeyen Mehmet Ali Çiftliği Köyümüz’de bu sene yağmur duası için bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

ASIM BALCI’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’nın kendilerine önemli destekleri olduğunu dile getiren İsmail Kuluk, “Sayın Başkanımız Asım Balcı’ya birlikteliğimiz ve dayanışmamıza sağladığı samimi katkıları nedeniyle sonsuz teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

ÖNCE AKRABA, SONRA HEMŞEHRİ SONRA DA ÜLKE BİRLİĞİ

Dernek çatısı altında yola çıkarken, birlikteliğin ve dayanışmanın hedef alındığının altını çizen Dernek Başkanı İsmail Kuluk, sözlerini şöyle drevam ettirdi; “Bir ülkenin birlikteliğinin sağlamlaştırılması için önce akraba bağlarının, ardından da hemşehri bağlarının güçlü olması gerekir. Bu gfüçlü bağlar üzerine inşa edeceğimiz en üst yapımız ise ülkemizin birlik ve bütünlüğüdür. Temelden gelen sağlam birlikteliklerin üzerinde yeşeren filizler, asırlık çınarlar kadar sağlam olur. Bu niyetlerle çıktığımız yolda, tüm köylerimiz ve hemşehrilerimiz her nerede olurlarsa olsunlar, büyük bir özveri ve memnuniyetle çalışmalarımıza katılıp bizzat destek veriyor. Tüm hemşehrilerimize bu anlamda gönülden teşekkür ediyorum. Daha güzel buluşmalara ve hizmetlere hep birlikte ulaşacağımız günlerimiz, yarınlarımıza bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır.”





Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 12:08