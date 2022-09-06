40 yıllık tiryakiyi Sağlık Müdürü ikna etti

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hürriyet Meydanı'nda stant kuruldu.

Stantta sigaranın zararlarına dikkat çekmek için Sağlık Müdürlüğü ekipleri korbonmonoksit ölçümü yaptı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, korbonmonoksit ölçümü yaptıran 63 yaşındaki Mustafa Taşkın'ı sigaraya bırakması için ikna etti.

Sobacı, stantta karbonmonoksit taraması riskli çıkan 63 yaşındaki Mustafa Taşkın'ı, "O seni bırakmadan sen onu bırak." diyerek sigarayı bırakmaya davet etti.

40 yıldır sigara içtiğini belirten Taşkın ise Sobacı'ya sigarayı bırakacağına söz verdi.