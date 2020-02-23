400 öğrenci dil eğitimi aldı

RECEP MEBET

‘Bir Lisan Bir İnsan Projesi’ kapsamında Çorum’da 400’e yakın öğrenciye yabancı dil destek eğitimi verildiği açıklandı.

Proje faaliyetlerine ev sahipliği yapan Özel İlgi Kişisel Gelişim Kursu’nda gerçekleşen 6 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere dün sertifikaları verildi.

Ahmet Ekmen’in kurucusu olduğu Buhara İlgi Etüd Merkezi’nde gerçekleşen sertifika törenine kurs yetkililerinin yanı sıra bazı idareci ve öğretmenler ile öğrenci velileri de katıldı.

British Life Academy işbirliğinde uygulanan İngilizce eğitim programının geçen yıl Ağustos ayında başladığını belirten yetkililer, 23 Şubat 2020 tarihine kadar süren kursa 400’e yakın öğrencinin katıldığını dile getirdiler.

Temel İngilizce, gramer bilgileri yerli hocalar tarafından verilen kursta ‘speaking (konuşma)’ alanında ise yabancı eğitimcilerin görev aldığını anlatan yetkililer, akıllı tahta ve görsel materyallerin de kullanıldığı eğitimlerin başarıyla tamamlandığını kaydettiler.

Mart ayında başlayacak yeni dönemde iki ayrı kur seviyesinde eğitimlerin süreceğini anlatan yetkililer, bu amaçla düzenleyecekleri seviye tespit sınavında başarılı olanlara burslu eğitim imkanı sağlayacaklarını ifade ettiler.

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile gerçekleştirilen ‘Bir Lisan Bir İnsan Projesi’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık” diyen yetkililer, “Mega Hafıza ve müzik kurslarımız da dahil olmak üzere her yaş grubuna hitap eden eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkesi Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi Manas Parkı civarı numara 19/A’da faaliyet gösteren kurs merkezimize bekliyoruz” diye konuştular.

Sertifikaların dağıtılması ve pasta kesimiyle devam eden program, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.