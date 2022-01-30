‘400 personel ve 50 iş makinesi ile gece-gündüz sahadayız’

Karla mücadeleye aralıksız devam eden Çorum Belediyesi, personel ve araç sayısını artırdı. 400 personel ve 50 iş makinesi ile çalışmalarını gece-gündüz devam ediyor.

Çalışmaların aksamasına neden olan park halindeki araçlar da trafik ekipleri tarafından kaldırılıyor. Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada gece-gündüz hummalı bir çalışmanın içerisinde olduklarını belirterek, “Bu süreçte vatandaşlarımızı biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.

Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, gece yarısı sahaya çıkarak karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, dondurucu soğuklara aldırış etmeden çalışan belediye işçilerine çay ve poğaça ikram etti.

Çorum Belediyesi olarak gece gündüz hummalı bir çalışmanın içerisinde olduklarını belirten Başkan Aşgın “İlk etapta 240 personel ile çalışmalara başlamıştık şu anda karla mücadeledeki personel sayımızı artırdık. 400 personel ve 50 iş makinesi ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Karla mücadelede en önemli unsuz toplu ulaşımda kesinti olmamasıdır. Karın yağdığı ilk andan itibaren şehrimizde toplu ulaşımla ilgili hiçbir hatta aksama yaşanmamıştır. Bunu sağlayan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların da kaldırılmasını sağlayarak çalışmaların daha etkin bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın “Bizim karla mücadele en büyük sıkıntımız park halindeki araçlar oldu. Belli bölgelere iş makinelerini sokamadık. Bunun için Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sokakları boşaltarak karları temizliyoruz. Bu şekilde ara sokaklardaki sorunu da çözmüş olacağız. Bu süreçte sabaha kadar görev yapan belediye personelimizi tebrik ediyorum. Hemşehrilerimizden de biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum” dedi.

Ceylan’dan ekiplere teşekkür

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın gece yarısı sahada yaptığı incelemelere AK Parti Çorum Milletvekili MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan da katıldı. Milletvekili Ceylan büyük bir özveriyle çalışan Çorum Belediyesi ekibine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 18:48