41 yaşındaki adam ormanda ölü bulundu

Çorum’da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Olay merkeze bağlı Eskiekin köyünde meydana geldi. İddialara göre mantar toplamak için araziye giden vatandaşlar 41 yaşındaki Şaban T’nin cansız bedeni karşılaştı.

Köylüler durumu hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri Şaban T’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şabant, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022, 15:43