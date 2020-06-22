Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il merkezinde 6 bin 520 araç denetledi. Denetilerde 141 araca Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenirken, 45 araç trafikten men edildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve üzücü hadiseler ile karşılaşılmaması amacıyla trafik denetimleri sıklaştırıldı.

İl genelinde trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması için kentin değişik bölgelerinde farklı saatlerde şok uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 19:10