Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikten sonra BDDK, 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verdi, Çorum'dan da bazı ailelerin de olduğu öğrenilen 45 bin aile mağdur oldu.

Kararın ardından bu şirketlerde yatırımı olan yaklaşık 45 bin vatandaşın da haklarını nasıl geri alacağı merak konusu haline geldi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "BDDK ciddi bir tedbir alıp ondan sonra açıklama yapmalıydı" dedi.

Tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin denetimi, alınan bir kararla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) devredilmişti. Bu doğrultuda Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikten sonra BDDK, intibak şartlarını sağlayamadığı gerekçesiyle 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verdi. Ancak faizsiz konut ve araç alma vaadiyle hizmet veren 21 şirkette yatırımı olan yaklaşık 45 bin vatandaş ise ne yapacağını şaşırmış durumda. Konuyla ilgili olarak Milli Gazete'ye konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, BDDK'nın aldığı tasfiye kararından sonra ne yapılabileceğini anlattı.

"BDDK CİDDİ BİR TEDBİR ALIP ONDAN SONRA AÇIKLAMA YAPMALIYDI"

21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyeden önce BDDK ile görüştüklerini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tasarruf finansman şirketlerine daha fazla kişi mağdur etmemesi için biz BDDK'yı ziyaret ettik ve 2 gün sonra da tasfiye kararı verildi. BDDK'nın bu şirketlere yatırım yapan 45 bin civarındaki vatandaşın haklarını güvence altına alacak bir tedbir bulunması gerekirdi. Tasfiye edilen 21 şirketteki tüketicilerin faaliyetlerine devam eden 6 tasarruf finans şirketine naklinin sağlanması gerekirdi. Fakat şimdi 45 bin vatandaşımızın bugüne kadar 21 firmaya yatırdıkları parala ne olacağı konusunda belirsizlik var. Yani BDDK ciddi bir tedbir alıp ondan sonra açıklama yapmalıydı" ifadelerini kullandı.

"45 BİN KİŞİNİN AİLELERİ DE ŞU AN MAĞDUR"

Aydın Ağaoğlu, alınan tasfiye kararlarının yaklaşık 200 bin kişinin dolaylı olarak etkilendiğini belirterek, "Bu firmalara yatırım yapan 45 bin kişinin aileleri de şu an mağdur edilmiş durumda. Vatandaşlarımızın haklarını geri alabilmek için yapması gereken şeyler belli. Yatırım yaptıkları şirketleri muhatap alarak, 'Yasalara aykırı olarak bir organizasyon düzenlediniz ve bizi de dahil ettiniz. Bundan dolayı ödediğim bedelin bana geri iadesini istiyorum' şeklinde ihtar gönderecek. Bu talebe olumlu bir cevap alınamadığı takdirde de yasal yollara başvurulması gerekiyor" şeklinde konuştur.

"DOLANDIRICILIK SUÇUYLA İLERLEYECEK HUKUKİ SÜRECİN SONUCU BEKLENECEK"

Aydın Ağaoğlu, "Yatırımlarını geri almak isteyen vatandaşlarımız tasfiye edilen şirketlerden olumlu bir dönüş alamazsa cumhuriyet savcılığına başvurması gerek. Bunun yanı sıra da 11 bin 330 TL'ye kadar tüketici hakem heyetlerine, 11 bin 330 TL'nin yukarısı içinde adliyelerdeki arabuluculara başvurması gerek. Buralarda uzlaşma sağlanmazsa tüketici mahkemelerinde harç ödemeden dava açılabiliyor. Mağduriyete neden olan firmaların mal varlıkları varsa o zaman yatırımcılar yargı yoluyla paralarına kavuşabilirler. Mağduriyet oluşturan şirketlerin mal varlığı yoksa son olarak maalesef dolandırıcılık suçuyla ilerleyecek hukuki sürecin sonucu beklenecek" diyerek yapılması gerekenleri anlattı. (Milli Gazete)

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 12:53