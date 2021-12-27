’45 bin litre sahte içki ele geçirildi’

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, sahte içki üretimi ve satışı ile mücadele kapsamında 2021 yılında jandarma ve polis ekipleri tarafından 36 operasyon yapıldığını belirterek, “Bu operasyonlarda toplam 45 bin litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet distilasyon sistemi ve 165 adet boş şişe ele geçirildi” dedi.

‘1 KİŞİ TUTUKLANDI’

Valilik makamında basın toplantısı düzenleyen Vali Mustafa Çiftçi, operasyonlar kapsamında sahte içki imal eden ve bunların satışını yapan toplam 46 kişinin adli makamlara sevk edildiğini ifade ederek, “40 kişi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 5 tanesi ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salındı. 1 şahısta tutuklanarak, cezaevine gönderildi” diye konuştu.

‘3 ŞAHSIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR’

Sahte içki içmekten dolayı 19 kişinin alkol zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını da aktaran Vali Çiftçi, “11 tanesinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 5 şahıs hayatını kaybetti. 1’si yoğun bakımda olmak üzere 3 şahsın ise tedavisi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

‘HEM GERÇEĞİNDEN HEM DE SAHTESİNDEN SAKININ’

Çiftçi, vatandaşlara hem alkolün gerçeğinden hem de sahtesinden sakınmaları konusunda da tavsiyede bulundu.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 17:51