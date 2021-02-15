45 günde 216 kişiye 373 bin lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü 2021 yılı verilerine göre Çorum’da Kovid tedbirlerine uymayan 216 kişiye 372 bin lira para cezası kesildiği açıklandı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 1 kişiye 795 TL, 20 yaş altı 17 kişiye 13 bin 760,00 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 42 kişiye 104 bin 311 TL, maske yasağı kuralına uymayan 65 kişiye 29 bin 122 TL, karantina ihlalleri sebebiyle 9 kişiye 13 bin 849 TL ve kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 82 kişiye 211 bin TL olmak üzere; toplam 372 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.