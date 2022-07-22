47 yaşında amansız hastalığa yenik düştü

İstanbul'da Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Çorumlu Ayşe Aksan, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan Aksan, bir süredir tedavi görüyordu. 47 yaşındaki Aksan, bugün hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.