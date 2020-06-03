4.yıllarını pasta keserek kutladılar

S.S.Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 4. yılını kutladı.

4 yıldır Çorum’da ve Ortaköy ilçesinde esnafa düşük faizli kredi kullandırarak kolaylık tanıyan S.S.Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 4. kuruluş yıldönümünü pasta ile kutladı.

Yapılan açıklamaya göre, Kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlarının kendi aralarında gerçekleştirdiği kutlamada, Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Erdoğan Çerikci, “Bundan sonra da hep birlikte nice başarılı çalışmalara imza atacağımız yıllar diliyorum.” dedi.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE 300 ESNAFA DESTEK SAĞLADIK’

Çerikci, Kooperatif olarak salgın nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârın bir nebze de olsa nefes alabilmesine ilişkin tanınan 25 bin TL limitli 300 esnaf ve sanatkâra faizsiz kredi imkanından yararlanma fırsatı tanıdıklarını söyledi.

‘4 YILDA 700 ÜYE SAYISINA ULAŞTIK’

Kooperatif olarak 5 yaşına girmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Çerikci, “106 ortakla kurulan kooperatifimizin üye sayısı 700 kişiye ulaşmış durumdadır. Kooperatif olarak 2020 Mayıs ayı sonuna kadar 59.337.700,00 TL kredi kullandırıldı. Kooperatifimizin kredilerinden şu anda Çorum merkez esnafları ile Ortaköy ilçesi esnafları faydalanmaktadır.” diye konuştu.

‘ÇORUM ESNAFI İLE BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Çorum esnafı ile birlikte büyümeye devam edeceklerinin altını çizen Çerikci, ortakların her türlü kredi imkanından faydalanmalarını sağlamak adına ellerinden gelen bütün çalışmaları yaptıklarını kaydetti.