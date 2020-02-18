5 arsadan 2’si satıldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Gülabibey Mahallesi’ndeki 5 arsanın satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Gülabibey Mahallesi’nde imarda ticaret alanı işaretli 2 bin 40 metrekare arsa 1 milyon 630 bin lira tahmini bedelle, bin 325 metrekare ticari alan işaretli arsa 1 milyon 60 bin lira, bin 110 metrekare ticari alan işaretli arsa 888 bin lira, 5 kat konut parselli bin 422 metrekare arsa 1 milyon liradan, 8 kat konut parselli 758 metrekare arsa ise 950 bin lira bedelle açık artırmaya sunuldu.

Belediye Meclis Salonu’nda Encümen Huzuru’nda açık artırma usulü gerçekleştirilen ihalede 5 arsadan 2’si satılırken, 3 arsaya ise talipli çıkmadı.