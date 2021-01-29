5 katlı ofis, iş yeri ve arsası icradan satılıktır

Ankara/Yenimahalle'de 5 katlı ofis, iş yeri ve arsası icradan satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 22 milyon değerindeki 5 katlı ofis, iş yeri ve arsasının ihalesi 24 Mart tarihinde saat 14:25-14:30 arasında Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

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