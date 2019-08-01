5 komisyon lağvedildi

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi’nde 5 komisyon tasarruf kapsamları nedeniyle ve verimli çalışmadığı düşünülerek kaldırıldı.

İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları başladı.

Dün Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında gerçekleşen toplantı açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından Özel İdarenin genel iş ve yürütümü ile ilgili düzenlenen teftiş raporunu meclisin bilgisine sundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, en son 2011 yılında denetim yapıldığını belirterek, “2011 yılından 2019 yılına kadar olan işlemler denetlenmiştir. Denetimler sonucunda kurumda yapılan işlerle ilgili genel bağlamda iyi olduğu yönde kanaat oluştu. Eksik gördükleri yerlerinde düzeltilmesi yönünde kararlar aldılar” dedi.

Konuşmanın ardından AK Partili meclis üyeleri tarafından ekonomik kriz nedeniyle AR-GE Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Aile ve Engelliler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Turizm Komisyonun kaldırılması için yazılı önerge verildi.

MHP’Lİ DÖLCÜ: TASARRUFSA ÖZEL İDARE’NİN LOJMANLARINI DA SATALIM

Önergeler konuşulurken söz alan MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü şunları söyledi: “Her komisyon çalışacak diye bir şey yok. Vali bey belli önergeleri geri iade etmiş. Komisyonun kurulu olması her ay çalışıyor manasına gelmez. Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun kaldırılıyor olması tarım ve hayvancılıkta en üst düzeyde olmamız gerekiyor. Bunun kaldırılması uygun değil. Aksine aktif bir şekilde araştırılması lazım. Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte sadece İl Özel İdaresinin tasarruf yetkileri ile mi memleket düzelecek. O kadar lüzumsuz harcamalar var ki. Tasarruf yapacaksak bugün İl Özel İdaresi bünyesinde olan tüm lojmanları satalım. Hepsinin külfeti var. Kaymakam lojmanları da dahil.”

CHP’Lİ BEK: MECLİS SİYASİ BASKININ ALTINDA KALDI

Dölcü’den sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, de CHP olarak ekonomi konusuna önem verdiklerini belirterek, “Selim Beye katılıyorum. Bazıları kalksa bile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu kalkmamalı. Müfettiş raporu kaldırın demiyor uygunsuz önerge vermeyin diyor. Kalsın gerekirse hiç ücret alınmasın. Hiç önemli değil. Meclis siyasi baskının altında kaldı. İsrafa karşıyız ama bu komisyon asla kaldırılmamalı. Mecliste bu komisyonları kurarken karar aldık. Şimdi meclisi yok saydık” diye konuştu.

BAŞKAN GÜNAY: SİYASİ BASKI YOK

Meclis Başkanı Osman Günay da siyasi baskının olmadığını ifade ederek, “Olmazsa olmaz komisyonlarımız var. Kaldırdığımız komisyonlarla ilgili bir şey olduğunda bunlarla uğraşmayacağız, önerge vermeyeceğiz diye bir şey yok” dedi.

GİZLİ OYLAMA REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından komisyonların kaldırılması için seçime geçildi. MHP Boğazkale İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Aşık, seçimin gizli oylama şeklinde yapılması için teklif sundu fakat teklif reddedildi.

BİRÇOK MECLİS ÜYESİ ÇEKİMSER KALDI

Açık oylama yapılan seçimde her komisyon için seçim yapıldı. Birçok meclis üyesinin çekimser kaldığı oylamalar sonucunda 5 komisyon oy çokluğu ile kapatıldı.