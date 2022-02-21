Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.

Davanın dün yapılan duruşmasında Savcı, Başkan Şahiner için ‘zimmet’ suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş’ın talebi üzerine Abdulkadir Şahiner’in Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı dönem ile ilgili müfettişlerin yaptığı incelemede, muhasebe kayıtlarında kasada açık bulunduğu ve zimmetin oluştuğu iddiasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve konu yargıya taşınmıştı.

Şahiner için Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘zimmet’ iddiasıyla açılan davanın dün yapılan duruşmasında savcı mütalaasını verdi ve 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Duruşmaya Başkan Şahiner katılmazken davanın karar duruşması ise 7 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 20:03