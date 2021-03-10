50 yıllık berber jübilesini yaptı

RECEP MEBET

Çorum’un emektar berberlerinden Elvan Turan (64) jübilesini yaparak mesleğe veda etti.

Meslekte 50 yılı geride bıraktığını söyleyen Elvan Turan, makasını Cihat Koca (26)’ya devretti.



Karakeçili Mahallesi Ilıca Caddesi numara 5/B’deki tıraş salonunu işleten Turan, 1970’li yıllarda adım attığı meslek hayatı boyunca çok sayıda çırak ve kalfa yetiştirdi.

2006 yılında Bağ-Kur’dan emekli olduktan sonra da mesleğini sürdüren Turan, hizmet yılı bakımından Çorum’un önde gelen berber esnafları arasında yerini aldı.

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası’nın önceki yönetimlerinde de görev alan Turan, meslek hayatını sonlandırmaya karar verdi.

SABIR ve ŞÜKÜR

Evli ve 6 çocuk babası olan Elvan Turan, askere gitmeden önce dükkan açtığını ve ekmeğini bu meslekten kazandığını söyledi.

Laçin’in İkizce Köyü’nde doğduğunu ve mesleğe başladığı yıllarda köyünden çıkıp her gün 2 kilometre ötedeki Hamamözü’ne çıraklık yapmaya gidip geldiğini anlatan Turan, “Ağır kış koşullarında ve yazın sıcağında bıkıp usanmadan o meşakkatli yolu yürüyüp meslek sahibi oldum” dedi.

Aradan geçen 50 yılda hizmet verdiği tüm müşterilerinden helallik dileyen Turan, “Meslek sahibi olup bunca yılı geride bırakmamı nasip eden Cenab-ı Allah’a şükrediyor, tüm müşterilerime teşekkür ederek sağlık ve afiyetler diliyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 19:04