500 aileye gıda ve temizlik kolisi

Çorum Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor, evde temizlik hizmeti verilen 500 aileye de hijyen setlerini evlerine kadar teslim ediyor.

Yeni tip koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Çorum Belediyesi ekiplerinin yaşlıların evlerinden çıkamaması nedeniyle hizmeti evlerine kadar götürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, salgınının daha çok risk oluşturduğu yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağını vurguladı. Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından evde temizlik hizmeti alan 65 yaş üstü 703 aileye gıda yardımı yaptıklarının altın çizen Başkan Aşgın, “Ekiplerimiz 500 aileye de sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, peçete ve kolonyadan oluşan hijyen ve temizlik setini evlerine kadar ulaştırıyor.” dedi.

Belediye olarak koronavirüs salgınını önlemek adına mücadeleyi hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Evde bakım hizmeti verdiğimiz başımızın tacı güngörmüşlerimizin bu süreçte evden çıkmamaları için gıda paketlerini evlerine teslim ediyoruz. Yaşlılarımızın gönülleri rahat olsun, Çorum Belediyesi olarak her zaman onların yanlarındayız’’dedi.

Aşgın, Gıda Bankasında incelemede bulundu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gıda bankasında incelemelerde bulundu, Yardımcısı Turhan Candan'dan bilgi aldı. Aşgın, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ve hijyen paketlerini yerinde inceledi.

Gıda Bankasının, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirli periyotlarla gıda dağıtımı yaptığı dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında bir stok sorunu bulunmadığını vurgulayan Başkan Aşgın, "Gıda Bankamızdan yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza gıda paketlerini evlerine ulaştırıyoruz. 65 yaş altı vatandaşlarımız da Gıda Bankasına 10’ar kişilik gruplarla, kontrollü olarak giriyorlar ve hijyen kurallarına uyarak alışverişlerini gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 19:04