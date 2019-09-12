500 kilo döner dağıttılar

M.BURAK YALÇIN

Yurt genelinde 250 şubesi bulunan ve 333 şubeye ulaşma hedefi bulunan Ekrem Coşkun Döner, dün Çorum’daki şubelerinde vatandaşlara 500 kilo dönerle ayran ikram etti.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Ekrem Coşkun Döner Çorum Şubesi İşletmecisi Batuhan Atagün, uygulamanın Türkiye genelinde yapıldığını belirterek, “Halkımızın bizleri desteklediği için teşekkür mahiyetinde bir uygulama. Ücretsiz döner ve ayran ikram ediyoruz. Her iki şubemizde de toplam 500 kilo döner dağıtacağız. Halkımızda memnun. Bugün Çorum’da yarın Erzurum’da sonraki günlerde diğer illerde bu uygulama yapılacak” dedi.

Batuhan Atagün, dönerlerinin %100 dana etinden yapıldığını belirterek, “Amacımız kıymasız yüzde yüz yaprak et dönerimizin eşsiz lezzet ve kalitesini, değerli misafirlerimizle en uygun fiyat ve kusursuz hizmet anlayışımızla buluşturmaktır. Türkiye’nin en güvenilir, helal sertifikalı firmalarında el değmeden hazırlanan etlerimiz, şubelerimize taze olarak ulaştırılır ve ustalarımız tarafından günlük olarak şişe takılır. Tüm hazırlık aşamalarında temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak servise hazır hale getirilir” diye konuştu.

Etkinliğe vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.