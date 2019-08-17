54 köyü ilgilendiren projede sona doğru

Çok sayıda köyün içme suyu sorununa çözüm olacak Şendere Göleti İçme Suyu Projesi son aşamaya geldi. Proje kapsamında muhtarlarla istişare yapıldı.

Çorum İl Özel İdaresi’nin büyük projelerinden birisi olan Şendere Göleti İçme Suyu Projesinde son aşamaya gelindi. Kısa sürede tamamlanması planlanan projenin son aşamasında ilgili köy muhtarlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, projeyle ilgili Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman ile birlikte projeden faydalanacak olan İl Merkezi, Uğurludağ ve Bayat’a bağlı köylerin muhtarlarıyla ayrı ayrı istişare toplantıları yaptı.

Toplantılarda her iki tarafta sorunları dile getirerek çözüm yolları ortaya koydular. Muhtarlarda toplantılardan dolayı İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür ettiler.

Tamamlanma aşamasına gelen Şendere Göleti İçme Suyu Projesi, Çorum Merkez, Uğurludağ ve Bayat olmak üzere 54 köyün içme suyu sorununa çözüm olacak.

(Haber Merkezi)