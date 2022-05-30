55 vakıf taşınmazı kiraya verilecek

55 vakıf taşınmazı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 55 adet vakıf taşınmazını 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 16 Haziran 2022 tarihinde kiraya verecek.

İhale listesindeki taşınmazlar sözleşme tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiraya verilecek. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranı, kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeli göz önüne alınarak belirlenecek.

İhale Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde Kiralama Servisinde görülüp incelenebilir.

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