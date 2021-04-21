55 Zabıta Memuru alınacak

Beykoz Belediyesi 55 Zabıta Memuru alıyor.

55 Zabıta Memuru alınacak

Beykoz Belediyesi 55 Zabıta Memuru alıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Adaylarda aranan şartlar, sınav yeri/tarihi/şekli ve diğer bilgiler için tıklayınız

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