MURAT ÇETİN

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Kurban Bayramı öncesi başlattığı kampanya ile 571 çocuğa bayramlık ayakkabı hediye kampanyası başlattı.

Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden çocuklar için hediye hazırlığında olduklarını duyuran Muhtar Hasan Belli, "Ayakkabısız çocuk kalmasın" parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, "Bu yüzden yapmış olduğumuz etkinliğe tüm hayırseverlerimizi ve çocuklarımızı sevindirmek isteyen vatandaşlarımızı katılmayı davet ediyoruz Bu etkinlik ile çocuklar gülerse dünya güler sözünü de bir daha hatırlatmak istiyorum bilindiği üzere 2019 yılı Kurban Bayramı’nda da. Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı olarak böyle bir çalışma yapmıştık .70 ayakkabıyla başlatıp 230 çift ayakkabı ile bitirerek 230 tane çocuğumuzu bayrama mutlu günlerine vesile olmuştuk." dedi.

Bu sene de 571 olarak belirledikleri sayıya ulaşmak için hayır sahiplerine çağrı yapan Belli, Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi olan 571 yılına atfen sayıyı da 571 olarak belirlediklerini söyleyen Muhtar Belli, ayakkabı hediyelerinin 20 Temmuz Pazartesi gününden itibaren dağıtılmaya başlanacağını açıkladı.