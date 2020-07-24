571 çocuk bayram sevinciyle donandı

EROL TAŞKAN

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Kurban Bayramı öncesi Çocuklar Gülsün diyerek başlattığı hediye kampanyasını tamamladı.

571 çocuğa bayramlık ayakkabı hediye eden Hasan Belli, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.Gülabibey Mahalle sakinleriyle sınırlı tutulan ayakkabı kampanyasında, 571 sayısını özellikle hedeflediklerini ve hedeflerine ulaştıklarını aktaran Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, "Niyetimiz ve kampanyamız büyük bir karşılık buldu. Hayır sahipleri, her iyi niyetli çalışmamızda olduğu gibi bu anlamlı çalışmayı da yalnız bırakmadı. Katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Bayram sevincinin en çok çocuklara yakıştığını kaydeden Belli, çocukların mutluluklarıyla donanmış dünyanın daha huzurlu olduğuna inanarak başlattıkları kampanyayı 571 hedefine ulaşıp tamamlamış olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.