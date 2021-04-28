6 arsadan 1’i satıldı

M. BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi ihale yoluyla Buharaevler mahallesinde villa arsaları, Çorum Sanayi Sitesi'nde ticaret ve sanayi arsalarını satışa çıkardı. 6 arsadan sadece 1’isine talipli çıktı.

Turgut Özal İş Merkezinde bulunan Konferans Salonu’nda gerçekleşen ihale encümen huzurunda yapıldı.

6 arsanın satışının yapıldığı ihalede Ayarık 4945 ada 2 parselde bulunan villa arsası açık artırma üsulü ile 1 milyon bin TL’ye Yusuf Ceylan isimli vatandaşa satıldı.

Kalan 5 arsaya ise talipli çıkmadı.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 15:00