6 arsadan 4’ü satıldı

ŞEYMA DEMİRCİ

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 6 arsanın satış ihalesi gerçekleştirildi. Turgut Özal Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda açık artırma usulü gerçekleştirilen ihalede 6 arsadan 4’üne talipli çıktı.

Ayarık’ta muhammen bedeli 1 milyon lira değerindeki arsanın satışı ileri bir tarihe ertelenirken, Çepni Mahallesi’ndeki arsaya 1 milyon 600 bin lira en yüksek teklifi Yavuz Altıaylık, Gülabibey Mahallesi’nde muhammen bedeli 870 bin lira değerindeki arsaya 871 bin lira en yüksek teklifi Hamit Ünsal, Gülabibey mahallesinde muhammen bedeli 150 bin lira değerindeki arsaya en yüksek teklifi 152 bin lira ile Nesimi Şen, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki arsaya ise en yüksek teklifi 310 bin lira ile Ümit Holdul verdi.

İhalelerin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.