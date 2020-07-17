‘6 asırlık camiye sahip çıkılmalı’

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Sungurlu ilçesi Yörüklü Köyü'nde bulunan ve 590 yıllık geçmişe sahip tarihi caminin bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve bazı İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Yörüklü Köyü'nü ziyaret ederek tarihi camide incelemelerde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Köy Muhtarı Ahmet Güleryüz’den bilgi alan Tahtasız, en son 1999 yılında tamirat gören tarihi caminin, ata yadigarı, tarih kokan bir yapı olduğunu belirterek, "Tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Caminin küçük çaplı onarım çalışmalarına ihtiyacı var. Gerçek özellikleri korunarak yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor." dedi.

Çorum’un en eski camilerinden olan Yörüklü - Ergülü Baba Camii’ne yeniden hayat verilmesi gerektiğini vurgulayan Tahtasız, sorunun çözümü noktasında ilgili kurumlarla görüşeceğini bildirdi.