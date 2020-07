6 başkanla çalıştı, emekli oldu

EROL TAŞKAN

Belediye Özel Kalem Müdürlüğü personeli, makam garsonu Ahmet Öztürk, 22 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

6 ayrı başkanla çalışarak önemli bir başarıya imza atan Ahmet Öztürk, gururla ve özveriyle çalıştığını belirtti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'ı ziyaret eden Öztürk, gece gündüz demeksizin çalıştığını, işini ve mesleğini her zaman gururla yaptığını anlatarak, "Bu süreç içerisinde şahsımla çalışma nezaketi gösteren tüm başkanlarıma saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İşimi her zaman sevdim, bu memlekete hizmet eden insanlarla çalışmak ve onlara hizmet etmek benim için her daim gurur vesilesi oldu. Tüm mesai arkadaşlarıma ve tüm yöneticilerimize hayırlı ve başarılı vazifeler diliyorum."dedi.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 21:50