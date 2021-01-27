60 kişi itfaiyeci olmak için zorlu parkurda ter döktü

FATİH BATTAR

Çorum’da 12 kişinin alınacağı itfaiye sınavı için 60 kişi yarıştı. İtfaiyeci olmak için 56 erkek ve 4 bayan zorlu parkurda ter döktü.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde dün sözlü mülakat ve uygulamalı sınav gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi’nin İtfaiye Müdürlüğü bünyesine katacağı 12 kişilik itfaiye kadrosu için 60 kişi başvurdu. Yapılan müracaatların ardından adaylar dayanıklık testine tabi tutuldu. İtfaiye Müdürlüğü’nde düzenlenen parkurda 43 kişi itfaiyeci olabilmek için ter döktü.

Sabah saatlerinde başlayan sözlü mülakatın ardından adaylar, 11 parkurdan oluşan zorlu sınavdan geçti. Adaylar önce itfaiye hortumu ile karşıdan karşıya geçerken, ardından merdivenle binaya tırmandı. Daha sonra balyozla büyük lastiği yerine getirmeye çalışan adaylar, daha sonra maket adamı taşıyıp, geri merdivenle binaya tırmandı. Parkur, adayların kazalarda kullanılan makas aletini bitiş noktasına getirmesi ile sona erdi. Adaylar parkurda zorlanırken, herhangi bir kaza ve aksiliğe karşı 112 Acil Servis ekibi de hazır bekledi. Parkurda bayan adaylar çok zorlanırken, zorlanan adaylara 112 ekibi müdahale etti.

Komisyon başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün yaptığı mülakatta Belediye İtfaiye Müdürü Adil Balcı, İnsan Kaynakları Müdürü Ekrem Özer, Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci ve Spor İşleri Müdürü Nadir Solak komisyon üyesi olarak yer aldı.

Hem sözlü sınavda hem de dayanıklılık testinde başarılı olan adayların listesi, önümüzdeki hafta www.corum.bel.tr adresinden açıklanacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü; “Çorum Belediyesi olarak 12 itfaiyeci alacağız. Pandemi kuralları çerçevesinde adaylarımıza hem uygulamalı hem sözlü mülakat yapacağız. Sınavımız iki aşamadan oluşmakta. Sözlü mülakat ve uygulamalı sınav olarak gerçekleştirdik. Sözlü mülakatta adaylar komisyon karşısında herhangi bir zarf seçerek Anayasa, İnkilap Tarihi, 657 Devlet Memurluğu ve İtfaiye Yönetmeliği ile ilgili 4 tane soru yönelteceğiz. Uygulama sınavında ise 11 parkurumuz var. İtfaiye ekipleri gözetiminde adaylar uygulamalı olarak zamana karşı yarışacak. 56 erkek, 4 bayan adayımız itfaiyeci olmak için burada ter dökecek. Sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hem sözlü, hem de uygulamalı sınavda başarılı olan 12 kişi Çorum Belediyesi’nde itfaiye eri olarak göreve başlayacak.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 18:53