60 liralık maskeyi 10 liraya üretecekler!

Çorum Mucitler Derneği Başkanı İbrahim Şahin, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 3 D yazıcıyla 60 liraya üretilen koruyucu siperlikleri 10 liraya üretebileceklerini açıkladı.

3D yazıcıların gücünü kullanarak medikal parçaların, araç ve gereçlerin üretimini sağlamak için sosyal medya üzerinden bir araya gelen, aralarında 3 boyutlu yazıcı sahibi dernekler, firmalar, mühendisler, tasarımcılar ve yazılımcıların da olduğu ağ, "3 Boyut Destek" adıyla "Koruyucu yüz siperi" üretiminin hayata geçirildiğini açıklayan ŞAHİN; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteğiyle alınan 3D yazıcının, Çorum’da faaliyet gösteren diğer 3D destek ekibiyle birlikte sağlık personelini desteklediklerini belirtti.

Piyasa değeri 50-60 TL arasında değişen ve stoklarda tükenen koruyucu siperlikler 10 TL’ye maledildiğini belirten Şahin, dernek ve yedek parça üreticisi Junior Builders imkanları ile 200 adet siperlik üretildiğini, 100 adedinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edildiğini, başta hastaneler olmak üzere aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarına koruyucu yüz siperi üretmeye devam edileceklerini söyledi.

Şahin ayrıca, bu anlamlı çalışmaya katkı ve destek vermek isteyenlerin bağış yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 17:48