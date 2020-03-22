65 yaş üstü üyelerin ihtiyaçlarını karşılayacaklar

Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Çorum Yorgancılar Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Odası, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü üyelerinin market ve eczane ihtiyaçları başta olmak üzere tüm gereksinimlerini karşılayacak.

Oda Başkanı Erdoğan Çerikçi, yaptığı yazılı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandığını hatırlattı.

Yasağın ardından 65 yaş üstü üyelerinin mağdur olmaması için harekete geçtiklerini belirten Çerikçi, "İhtiyaç halinde beni, oda ya da kooperatifi arayıp ihtiyaçlarınızı talep edebilirsiniz. Sizlere her türlü desteğe hazırız. Tüm üyelerimize ve Türkiye'mize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 22:00