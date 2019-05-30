‘65 yaş üstüne dilenci muamelesi yapıyorlar’

EROL TAŞKAN

Fırıncılar Odası eski Başkanı Murat Kurtaran, halk otobüslerinde 65 yaş üzeri kartı olanlara adeta dilenci muamelesi yapıldığını iddia etti.

Dün yaşadığı bir olayı anlatarak sitemini ve şikayetlerini dile getiren Murat Kurtaran, otobüs sahiplerinin zarar ettiklerini ifade ettiğini aktardı.

'Hiç kimse zarar ettiği işi yapmamalı, eğer zarar ediyorlarsa, bu hizmet belediye uhdesinde verilmeli" diyen Murat Kurtaran, şunları dile getirdi, "En küçük bir meselede bile kabalıklarla karşılaşıyoruz. 65 yaş üzeri iseniz sizi bedavacı hatta dilenci konumunda görüyorlar. Bizleri minnet altında bırakıyorlar. Eğer bize ücretsiz binme hakkını devlet verdiyse bizi kimse minnet altına sokamaz. Kar etmeyen hiç kimse zararına çalışmaz, madem zarar ediyorlar, ben de buradan teklifte bulunuyorum. Bıraksınlar belediye yapsın."