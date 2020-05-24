65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

Çorum’da istisna uygulaması kapsamında yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, cadde ve sokaklar ile parklarda vakit geçirdi.

Gazi ve Bahabey Caddelerinde yürüyüş yapan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Yürüyüş sırasında birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, uzun süre sohbet etti.

85 yaşındaki Mustafa Gökeşme, AA muhabirine, iki aylık süre içinde üçüncü kez dışarı çıktıklarını belirterek, "Bugün izin günümüz. Maskemizi takıp, dışarı çıktık. Virüs nedeniyle farklı bir bayram yaşıyoruz. İnşallah gelecek bayramlar daha güzel olacak. Allah devletimizi ve milletimizi korusun. İnşallah tez zamanda bu beladan da kurtuluruz." diye konuştu.

80 yaşındaki Abdullah Öz ise ilk defa böyle bir bayram geçirdiğini ifade ederek, "Yıllar önce bir de kolera salgını vardı. O zaman da böyle sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Ancak bu kadar sıkı tedbirler yoktu. Biz bugün izinliyiz." dedi.

(AA)