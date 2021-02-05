65 yıllık esnafa teşekkür plaketi

Çorum'da 65 yıl işlettiği bakkal dükkanını kapatma kararı alan 89 yaşındaki Adil Öncel, zorlu geçen iş hayatını hayırla yad etti.

Vatani görevini 1955'te tamamladıktan sonra Çorum'un İskilip ilçesinde bir yakınıyla ortak bakkal dükkanı açan 3 çocuk 5 torun sahibi Öncel, ortağı 1980'li yıllarda emekli olduktan sonra ticaret hayatına yalnız devam etti.

Ailesinin de desteğiyle 65 yıl bakkal dükkanı işleten Öncel, ilerleyen yaşı dolayısıyla ömrünü adadığı dükkanını kapatma kararı aldı.

İskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Osman Top, Öncel'i evinde ziyaret ederek, bakkallık mesleğine uzun süre verdiği katkılardan ötürü teşekkür plaketi verdi.

Top, ziyarette gazetecilere, en çok Adil Öncel'in faaliyetlerine son verdiğini içeren belgeye imza atarken zorlandığını söyledi.

Öncel'in hem kişiliği hem esnaflığıyla ilçenin en saygı duyulan kişilerinden olduğunu vurgulayan Top, "Emekleri için binlerce kez teşekkür ediyorum. Ahilik kültürünü yaşatan bir büyüğümüz. İlçemizin sembollerinden biri haline gelmişti. Bugüne kadar hakkında en küçük olumsuz cümle duymadık. Şu zamanda böyle bir seviyeye mahzar olmak, herkese nasip olmaz." dedi.

Öncel ise bakkallık yaptığı sürede kimseyi kırmamaya özen gösterdiğini, müşterilerle iyi ilişkiler kurduğunu dile getirdi.

"Takatim kalmadı. Yorgunluk var, yaşlılık var. Bu nedenle bakkal dükkanımı kapatma kararı aldım." diyen Öncel, dükkanını kapatmasında zincir marketlerin sayısının çoğalmasının da etkili olduğunu ifade etti.

Öncel, "Dükkan sahibi olduğum için ben daha uzun süre direnebildim ama birçok esnaf arkadaşımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı." diye konuştu.

Resmi olarak 1980'li yıllarda emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettiğini anlatan Öncel, şunları kaydetti:

"Gücüm kuvvetim vardı, esnaflığa meraklıydım. Vitrini her hafta temizlerdim. Boş oturamazdım. Artık yoruldum ve dükkanımı kapattım. Erken emekli olanlara üzülürüm. İnsan boş durmamalı. Ben de dükkanımı kapattım ama bir şeylerle uğraşmaya devam edeceğim. Bağımız var, bağa giderim, arkadaşlarla vakit geçiririm."

(AA)