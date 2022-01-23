Çorum’da kar nedeniyle 665 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte gece boyu süren yağış nedeniyle yolu kapalı köy sayısı 665’e yükseldi. 758 köye sahip kentteki kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresince çalışma yürütülüyor.
35 iş makinesi ve 50 personelle yürütülen çalışmalarda 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla gelen ölüm, hastalık gibi acil yardım çağrılara öncelik veriliyor.
Özel İdare ekipleri, acil yardım hizmeti götürülmesi gereken köylerin yollarını öncelik vererek, 24 saat karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. (AA)