7 arsa 5 milyon 931 bin TL’ye satıldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Ayarık’ta 5, Gülabibey’de 3 ve 1 tane de Çepni Mahallesi’nde olmak üzere toplam 9 arsanın satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen Huzuru’nda gerçekleştirilen arsa satış ihalesinde toplam 9 arsadan 7’si satıldı.

İhalede Ayarık’ta 2832 ada 3 parselde 385 bin bedelli arsaya Cafer Çetinkaya 386 bin lira, Ayarık’ta 2832 ada 6 parselde 385 bin bedelli arsaya Emre Sırımsı 386 bin lira, yine Ayarık’ta 4653 ada 1 parsel 950 bin lira değerindeki arsaya Cafer Çetinkaya 1 milyon 250 bin lira, Çepni’de 1 milyon 100 bin lira değerindeki arsaya Zeki Celiz 1 milyon 102 bin lira, Gülabibey’de 4731 ada 3 parselde 900 bin lira değerindeki arsaya Emrah Atalay 1 milyon 90 bin lira, Gülabibey’de 4731 ada 4 parselde 600 bin lira değerindeki arsaya Oğuzhan Şenol 847 bin lira ve son olarak Gülabibey’de 4731 ada 5 parselde 600 bin lira değerindeki arsaya Yaşar Elmas 870 bin lira en yüksek teklifi verdi.