7 kurum gençlik için işbirliği yaptı

M.BURAK YALÇIN

Valilik, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında “Gençlik Çalışmaları İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban katıldı.

AŞGIN: ASLA GENÇLİĞİ İHMAL ETMEMELİYİZ

İmza töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mimar ve şehir plancısı Turgut Cansever’in bir sözünü hatırlatarak, “Turgut Canserver, “Şehri imar ederken eğer nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder” diyor. Bu nedenle biz şehirleri imar etmek istiyoruz. Tarihi, kültürü canlandırmak istiyoruz. Bunu yaparken gençliği ihmal edersek, imar ettiğimiz şehir ihya edemediğimiz medeniyetle buluşturamadığımız, tarih şuuru veremediğimiz o gençlik tarafından berbat edilir, yok edilir. Asla gençliği ihmal etmemeliyiz. Bu işbirliğinin böyle bir sorumluluğu var” dedi.

‘GENÇLERİ 2023, 2053 VE 2071’E HAZIRLAMAK GİBİ BİR MİSYONUMUZ VAR’

Gençleri 2023’e, 2053’e ve 2071’e hazırladıklarını belirten Başkan Aşgın, “Cumhurbaşkanımızın misyonu bu. Bizde o vizyona uygun bir şekilde yavrularımızı o güne hazırlamamız gerekiyor. Bu protokün böyle bir bilinci de var” diye konuştu.

İşbirliği kapsamında 5 ana madde belirlediklerini ifade eden Aşgın, gençlerle ilgili yapacakları çalışmalarla ilgili şu detayları verdi: “Kamp ve gezi faaliyetleri, eğitim-öğretim çalışmaları ve yarışmaları, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve beden ve ruh sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar olacak.

‘ÇATAK’TA VE SIKLIK’TA GENÇLİK KAMPLARI İNŞA EDECEĞİZ’

Cumhurbaşkanımız Çorum’a yaptığı ziyarette gençlik kamplarından bahsetmiş Çatak’ta bir gençlik kampı oluşturmasını ifade etmişti. Çatak Tabiat Parkı’nın uygun bir alanı bize tahsis edildi. Şuan orada bungola evlerden gençlik kamplarını inşa ediyoruz. Diğer kampımızda Sıklık’ta olacak. Gençlik Obası kampıyla ilgili tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Çadırlarımız geldi. Bir obayı orada hayata geçireceğiz. Gençlerimiz baharda o obayla buluşacak ve çok güzel çalışmalar yapacağız.

‘GEZİLER DÜZENLEYECEĞİZ’

Gençlerimizi Anadolunun güzide mekanlarına, manevi atmosferleri yüksek yerlerine götürmek, oraları gezdirmek ve tarih, medeniyet şuuruyla onları şuurlandırmak için geziler yapacağız. Bu kapsamda gençlerimizi ilçelerimize de götüreceğiz.

‘DEĞERLER VE ERDEMLER EĞİTİMİ VERİLECEK’

Eğitim öğretim çalışmaları ve yarışmalar kapsamında ilk etkinliğimizi yaptık. Şarkı yarışması düzenledik. Yapay zeka, dijital ve üç boyutlu tasarım, İHA, SİHA, robotik kodlama, dil ve diksiyon eğitimleri vereceğiz. Sağlıklı yaşam eğitimleri verilecek. Değerler ve erdemler eğitimleri verilecek. Bilgi yarışmaları, münazaralar ve bunlara benzer birçok yarışmalar gerçekleşecek.

‘SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER YAPACAĞIZ’

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri de çok önemsiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için ruhen, bedenen gelişebilmeleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler çok önemli. Bu anlamda müzik eğitimleri, müzik gruplarının oluşturulması, konserlerin düzenlenmesi kapsamında gençlerimizden korolar oluşturulması gibi çalışmalar yapacağız. Ulusal düzeyde bir resim yarışması hayata geçireceğiz. Okur yazar buluşmaları, drama ve tiyatro eğitimleri, yazarlık okulları, geleneksel Türk sanatları eğitimi gibi etkinlikleri de bu kapsamda yapacağız.

‘YARDIMSEVERLİK DUYGULARINI GÜÇLENDİRECEK FAALİYETLERE AĞIRLIK VERİLECEK’

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında empati ve yardımseverlik duygularını güçlendirmeye yönelik bu faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Köy okullarının tamir edilmesi, yardıma muhtaç kişilerin evlerinin tadilatının yapılması, “komşumuz aç yatmayacak” projeleri yapacağız. Eski meslekler yok olmasın diyeceğiz. Şehit yakınları benim yakınım gibi çalışmalara imza atacağız.

‘UZMAN HOCALAR KARİYER PLANLAMA NOKTASINDA REHBERLİK EDECEK’

Beden ve ruh sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarda ise yavrularımızın zihnen, vicdanen ve bedenen iyi bir noktada olması, sağlıklı bir noktada olması yarınlarımız açısından çok önemli. Alanında uzman hocalarımız düzenli beslenme ile ilgili hem eğitimler verecek hem de bu yönde gelişimlerine katkıda bulunacaklar. Kariyer planlamayı çok önemsiyoruz. Doğru kariyer planlama noktasında onlara rehberlik edecekler.”

REKTÖR ÖZTÜRK: ÜSTLENDİĞİMİZ ROLÜN FARKINDAYIZ

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise üniversite olarak bu projede üstlendikleri rolün farkında olduklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Hem katılımcı hemde bu projeden olabildiğince geri dönüşleri ile faydanalacak bir kurum olarak kapsamı, içeriği ve kucaklayıcılığından dolayı bölgeye ve ülkeye bir model olacağını düşünüyorum. Üzerimize düşen vazifeyi uzmanlarımız, hocalarımız ve elimizdeki kurumsal kapasiteyi tam olarak yansıtarak aktif bir partner olarak göstermek olacak. Projenin her alanında içerisinde olacağız.”

İşbirliğinin çocukların geleceğine yönelik atılan somut bir adım olduğunu vurgulayan Rektör Öztürk, “İlk defa üniversitemize 450 adet yeni uluslararası öğrenci geldi. Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufuk gereği Türkiye’nin sınırları sadece Edirne’den Kars’a değil. Bu protokol bu yönüyle de Türkiye’nin gönül elçilerini yetiştirmek, misafir etmek, kucaklamak adına Çorumlu hemşehrilerimizle beraber üniversitenin rolünü artırmış olacak. İnşallah, insani, ahlaki ve sosyal anlamda çocuklarımızın, gençlerimizin örnek teşkil edecek bir donanıma kavuşturacağımız, aileleri mutlu edebileceğimiz ve geleceğe yönelik somut adımlar atabildiğimiz bir proje olur” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİFTÇİ: GENÇLİĞİN YETİŞMESİ AÇISINDAN GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLACAK

Vali Mustafa Çiftçi ise güzel ve sonuç alacakları bir işbirliğine imza attıklarını belirterek, “Gençliğin yetişmesi açısından güzel bir çalışma olacak. Onların bir takım değerler kazanacağına da inanıyorum. Çatak’ta 2.3 milyon liralık bir harcama yapıldı. Belli bir aşamaya gelindi. Daha yatırım yacacağız. Şehrimiz açısındna bir cazibe merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 17:53