7 saat süren ihalede arsaların tamamı satıldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi’nin “Hobi Köyü” projesi kapsamında Silmkent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan arsaların ihalesi yapıldı. Yoğun ilgi gören ihalede 28 arsanın tamamı alıcı buldu.

Hobi Köyü projesi kapsamında Silmkent-Kuruçay bölgesinde bulunan 28 arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye yoğun katılım oldu.

Arsalar muhammen bedelleri 120 ile 140 bin lira arasında değişen fiyatlarla açık artırma usulü satışa çıkarıldı. Çorum Belediyesi, yaklaşık 7 saat süren ihale sırasında katılımcılara çay ve simit ikramında bulundu. İhale sonunda 28 arsanın tamamı 165 bin lira ile 225 bin lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buldu.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.