81 ilde 81 okula leblebi sözü

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edilen okulların tekrar eğitim öğretime başlamasından sonra 81 ildeki 81 okula leblebi gönderme sözü verdi.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, okulların açılmasıyla birlikte ilk teneffüsün 40 dakika olacağını belirttiği paylaşımın üzerine Başkan Aşgın da sosyal medya hesaplarından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a yanıt olarak, “Sayın Bakanım, uzun teneffüste oyun oynayan yavrularımız yorulacak, acıkacak. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfat gibi minerallerin yer aldığı leblebi, yavrularımızın kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcı olacaktır. 81 ilden 81 okulumuza leblebiler Dünyanın Merkezi Çorum'dan” yazdı.

Başkan Aşgın'ın bu paylaşımının büyük beğeni topladığı belirtildi.