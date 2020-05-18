81 ilde sokağa çıkma yasağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 15 ilde Cumartesi gününden beri devam eden sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 23,24, 25 ve 26 Mayıs'ta 81 'ilin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

BAYRAMDA 81 İLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cunhurbaşkanı Erdoğan; "Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet göstereren Bilim Kurulu çerçevesinde normalleşme takvimini adım adım gerçekleştireceğiz. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde husus yayınlandı. İş yerlerinin giriş saati kullanım alanı, müşteri sayısını gösteren bilgilendirme asılacaktır. 23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." dedi