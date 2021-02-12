83 ihbar alındı 74’ü asılsız çıktı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine gelen 83 ihbarın 74’ü asılsız ya da mükerrer çıktı.

5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında merkez ve ilçelerden 83 ihbar alan mahalle denetim ekipleri, bu ihbarların 74’ünün asılsız ya da mükerrer ihbar olduğunu görürken, geriye kalan 9 ihbar için gerekli işlemleri yaptı.

Ekipler, aynı tarihler içerisinde Çorum merkez ve ilçelerinde 598 kişi ve 9 bin 196 işyerini denetleyerek gerekli uyarılarda bulundu. İzolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 3 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 151 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

Öte yandan, 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere bir kişinin yurtta karantinasının devam ettiği belirtildi.