86 yıllık hasret sona erdi

EROL TAŞKAN

86 yıldır müze olarak esaret altında kalan Ayasofya, 86 yıl aradan sonra dün kılınan cuma namazıyla tüm dünyanın gündeminde yerini aldı.

Dünya Müslümanları başta olmak üzere, tüm dünyanın gözü ilk cuma namazı için binlerce insanın akın ettiği Ayasofya'ya çevrildi. Çorum'da da mutluluk ve dualarla karşılık bulan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla gelen sevinç, dalga dalga tüm dünya müslümanlarını sardı.

Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin vasiyetinin yerine gelmesi ve 86 yıllık esaretin son bulmasıyla birlikte, gönüllerdeki dualar, "Darısı Kudüs'e olsun" sözleriyle karşılık buldu.

Dünya siyaset tarihinin dönüm noktası olarak kayıtlara geçecek tarihi günde İstanbul'a gidemeyen Çorumlular, canlı yayınlar üzerinden yaşanan coşkuya ortak oldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 23:06