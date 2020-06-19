9 bin 543 öğrenci LGS’de ter dökecek

LGS sınavı için gerekli olan tüm tedbirlerin alındığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, sınava girecek bütün öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Bugün yapılacak LGS sınavında birinci oturumun 09.30'da, ikinci oturum sınavının ise 11.30'da başlayacağını kaydeden İl Müdürü Sarı, “Merkezi sınav birinci oturum sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturum sayısal alanda ise Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır." dedi.

Çorum’da 140 ortaokul, 663 salonda gerçekleşecek olan LGS sınavına 9543 öğrencinin gireceğini, 2096 öğretmen ve 524 personelin de sınavda görev alacağını açıklayan Sarı, “Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında; siperlikli koruyucu maskeden el dezenfektanına, eldivenden 36.000 cerrahi maskeye, sıvı el sabunundan yüzey dezenfektanına kadar gerekli hijyen malzemeleri Çorum'da sınav yapılacak tüm okullarımıza gönderilmiş bulunmaktadır. Sınavda öğrencilere her oturum için 2 adet maske verilecek. Sınavda görevli olan tüm öğretmenlerimiz temizlik konusunda hassas davranacak olup, gerekli tedbirleri harfiyen uygulayacaklardır. LGS sınavı için gerekli olan tüm tedbirler alındı. Okullardaki temizlik durumları tek tek denetlendi. Temizlik noktasında öğrenci ve velilerimiz müsterih olsun.” dedi.

LGS’nin eğitim hayatında öğrenciler için önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Sarı, şunları söyledi: “Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarı ile geçeceklerine yürekten inanıyorum. Sınava girecek adaylara en başta sükûnet ve zihin açıklığı diliyorum. Hepimizin arzusu, öğrencilerimizin eğitimlerine meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir okulda devam etmeleridir ve ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmalarıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

Sarı, sınava girecek öğrenciler için tüm vatandaşların kısıtlı sokağa çıkma yasağına uymalarını istedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 19:52