9 ilde 12 spor tesisi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında 9 ilde 12 spor tesisi yaptıracak.

Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin Şanlıurfa, Batman illerinde toplam 12 tesis (futbol sahası ve tenis kortu) yapım ihalesi için teklifler 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar teslim edilecek. Teklif sahipleri, ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale şartnamesini Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün adresinden mesai saatlerinde sorabilirler ve ihale şartnamesini https://yigm.gsb.gov.tr/ web adresinden bedelsiz olarak inceleyebilirler.

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